Uhapšen stric Nikole Jokića zbog zloupotrebe javnih nabavki u Novom Sadu

Policija je danas saopštila da su u Novom Sadu uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su izvršile više malverzacija sa porezom i pranjem novca, a među privedenima se našao i bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada Siniša Jokić, stric proslavljenog košarkaša Nikole Jokića.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je danas saopštilo da je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju, pranje novca, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, poreska utaja, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i falsifikovanje službene isprave policija je uhapsila odgovorno lice privrednog društva „Prima idea doo“ I. P. (45), dok se S. J. (57), bivše odgovorno lice Zavoda za zaštitu spomenika