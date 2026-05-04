VST uputio pet tužilaca u TOK, Bjeloš i Barac nisu vraćeni

Visoki savet tužilaštva vratio je tužioce Dragoljuba Miladinovića i Aleksandra Isailovića u Tužilaštvo za organizovani kriminal, odlučeno je danas na sednici ovog tela.

Tužiteljka Irena Bjeloš i tužilac Aleksandar Barac nisu vraćeni u TOK, kako saznajemo. Ovi tužioci radili su na na predmetu "Konjuh" i nadstrešnica. Novi tužioci u TOK-u biće, kako je odlučeno, Tanja Vukićević, Željko Jovanović i Ivan Sunarić. VST je jednoglasno odlučio da Gordanu Janićijević vrati u Evrodžast kao tužioca za vezu. Na sednici VST za privremeno upućivanje u TOK bilo je predloženo sedam tužilaca. Kako je naveo potpredsednik VST Miroslav Đorđević,