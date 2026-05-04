(Foto) Automobil uleteo u masu ljudi u Lajpcigu: Dve osobe poginule, 22 povređene

Dve osobe su poginule, a dve su teško povređene nakon što je automobil uleteo u gomilu ljudi u centru istočnonemačkog grada Lajpciga, prenela je lokalna televizija MDR pozivajući se na policijske izvore.

Lajpciška policija je potvrdila Rojtersu da je bilo povređenih od udara automobila u pokretu, ali bez više detalja o ovom incidentu. Oštećeni terenac Folksvagen viđen je kako sa jednom osobom na krovu vozila juri kroz pešačku zonu, preneo je nemački portal Mdr u Lajpcigu uz izjave očevidaca. Gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung rekao je da je osumnjičeni počinilac uhapšen, dodajući da vlasti još uvek nisu sigurne koji je motiv napada, prenosi BBC. Šef vatrogasne