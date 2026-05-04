Starović za Newsmax Balkans: Nema govora o zamrzavanju sredstava EU za Srbiju

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je za Newsmax Balkans da je portparol Evropske komisije Markus Lamert jasno poručio kako nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava za Srbiju i da je ta stvar potpuno razjašnjena. "To znači da sredstva neće biti zamrznuta ili blokirana, ali postoji uobičajeni proces kontinuirane procene koji važi za Srbiju i ostale korisnike sredstava iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan", objasnio je