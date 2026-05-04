Apostolović: Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava EU za Srbiju

Šef Operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović izjavio je danas da ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju.

On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je Srbija brzo postupila po preporukama Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona i da se njihovo usvajanje očekuje do kraja maja. "Čim smo dobili ekspertsko mišljenje Venecijanske komisije, Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu i pozvalo sve relevantne institucije da učestvuju. Imamo nacrte zakona u koje su ugrađene preporuke, a javna slušanja su planirana za 6. i 7. maj u Skupštini", naveo je