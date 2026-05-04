Petrašinović o izbornim zakonima: Ključne izmene se odnose na stručnost biračkih odbora

Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović rekao je danas u Kragujevcu da se ključne odredbe izmena i dopuna četiri izborna zakona, koje je on predložio, odnose na povećanje stručnih kapaciteta članova biračkih odbora i skraćivanje rokova u kojima će Ustavni sud odlučivati o predmetima koji se odnose na rezultate izbora.

On je na prvom javnom slušanju, koje je održano u Kragujevcu, istakao da se izmene i dopune Zakon o Ustavnom sudu odnose na skraćivanje roka sa osam na tri dana u kom organ za sprovođenje izbora dostavlja sudu potrebne dokaze. Petrašinović je podsetio da Ustavni sud trenutno imao rok od 30 dana da donese odluku o poništavanju izbora, a da je predlog da se taj rok skrati na 20 dana. Govoreći o predloženim izmenama koje se odnose na edukacije članova biračkih odbora,