Sećanje na žrtve masovnog ubistva u Malom Orašju i Duboni: Tri godine od zločina u okolini Mladenovca

Navršavaju se tri godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona, kod Mladenovca Uroš Blažić iz automatske puške ubio devet i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina.

U školskom dvorištu u Duboni vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Nakon polaganja venaca u Malom Orašju će početi program sećanja na stradale, a potom će biti održan tradicionalni memorijalni turnir pod nazivom "Živite". Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Višeg suda u Smederevu i Uroša i njegovog oca Radišu Blažića osudio na maksimalne kazne zatvora od po 20 godina. S obzirom na to da Uroš Blažić u trenutku