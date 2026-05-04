Univerzitet u Beogradu objavio konkurs: Više od 26.000 mesta za novu generaciju studenata

Univerzitet u Beogradu objavio je danas objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026/2027. godini, kojim je predviđeno ukupno 26.005 mesta na 375 studijskih programa.

Na osnovnim i integrisanim akademskim studijama mesta ima za 14.653 brucoša na 101 akreditovanom programu, saopšteno je iz Univerziteta. Prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku trajaće od 19. do 23. juna, dok je polaganje prijemnih ispita zakazano za period od 24. do 30. juna. Preliminarne rang-liste biće objavljene najkasnije 1. jula, a konačne do 6. jula, dok se upis kandidata mora završiti 10. jula 2026. godine. Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu