Beograd bez ključnih strateških dokumenata, vlasti odgovara urbanistički vakuum

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da je Grad Beograd trenutno bez ključnih razvojnih i urbanističkih dokumenata što pogoduje, kako je naveo, investitorskom urbanizmu.

Istakao je da je poslednja verzija Generalnog urbanističkog plana (GUP) usvojena 2016. i važila je do kraja 2021. godine, kao i da je Strategija razvoja Beograda usvojena 2017, takođe istekla krajem 2021. godine. "Oba dokumenta su obavezna i vitalna za uređenje Beograda i da se njihovim neusvajanjem krši Zakon o planiranju i izgradnji, kao i Zakon o planskom sistemu", naveo je Jovanović. Dodao je da su na poslednjoj sednici Skupštine grada Beograda usvojene samo