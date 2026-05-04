Lajović ostao bez glavnog žreba u Rimu: Poražen od Britanca

Dušana Lajovića nećemo gledati u glavnom žrebu mastersa u Rimu jer je zaustavljen u kvalifikacijama.

Srpski teniser nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za masters u Rimu, pošto je izgubio od 122. igrača sveta Jana Čoinskog iz Velike Britanije posle dva seta, 7:5, 6:4. Lajović, 132. teniser sveta, izgubio je posle sat i 46 minuta. On nije uspeo da napravi nijedan brejk, a protivnik mu je dva puta oduzeo servis. Čoinski će u finalu kvalifikacija igrati protiv Čileanca Kristijana Garina.