NSPRS pozvao nastavnike da tokom Nedelje sećanja govore i o padu nadstrešnice

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) pozvao je danas nastavnike da tokom Nedelje sećanja i zajedništva s učenicima, realizuju aktivnosti kojima se iskazuje sećanje i poštovanje prema žrtvama pada nadstrešnice novosadske železničke stanice 1. novembra 2024. godine.

"Škole imaju mogućnost da različitim aktivnostima usmerenim na negovanje kulture sećanja promovišu empatiju, toleranciju, poštovanje i odgovornost", naveli su iz NSPRS u saopštenju. Dodali su da je važno upoznati učenike sa štetnošću pokušaja da se tragedije izazvane korupcijom, neodgovornošću i neznanjem relativizuju, a odgovorni ostanu izvan domašaja prava i pravde. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji se od 4. do 8. maja obeležava Nedelja sećanja i