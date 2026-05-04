Tramp: Ako Iran napadne neki američki brod oko Ormuskog moreuza, biće zbrisan sa lica zemlje

Ako Iran napadne bilo koji američki brod oko Ormuskog moreuza, biće zbrisan sa lica zemlje, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp za Foks njuz.

"Imamo više oružja i municije nego što smo imali ranije. Imamo najbolju opremu, imamo baze širom sveta i sve su opremljene. Sve to možemo da koristimo i koristićemo ako nam zatreba“, rekao je Tramp. On je istakao da je Iran danas "probao da nanese nekoliko udaraca drugim nacijama" i precizirao da je pogođen jedan južnokorejski teretni brod. Naveo je da je zbog toga američka vojska danas napala i potpila "sedam malih" iranskih čamaca, dodavši da je to sve što im je