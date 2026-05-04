"Vreme ne leči, samo naučiš da živiš s tim": Ispovest ranjenog Nemanje tri godine nakon stravičnog masakra u Malom Orašju i Duboni

Tri pune godine prošle su od kobnog 4. maja, kada je u masakru u Malom Orašju i Duboni ubijeno devetoro mladih zbog čega je osuđen Uroš Blažić. Nemanja Ilić, jedan od preživelih, teško je ranjen kobne večeri, a njegov oporavak i dalje traje. Nemanja u razgovoru za Nova.rs govori o svemu što je doživeo.

Uroš Blažić je decembra 2024. godine osuđen na 20 godina zatvora zbog stravičnog masakra, jer u vreme zločina nije imao navršenu 21 godinu, te nije mogla da mu bude izrečena kazna doživotnog zatvora. Blažić je kobne večeri ubio devetoro i ranio 12 mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, između Mladenovca i Smedereva. Zbog zločina je osuđen i njegov otac Radiša Blažić, na 20 godina zatvora, zbog nezakonitog držanja oružja, kojim je zločin i počinjen. Među teško