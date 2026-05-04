Zverev ponižen, a odmakao Đokoviću: Siner sve dominantniji na tronu, jedna promena u Top 10

Objavljena je nova ATP lista na kojoj je Janik Siner uvećao prednost u odnosu na pratioce, te je ubedljivo prvi na svetu.

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto sa 4.700 bodova, iako nije igrao od Mastersa u Indijan Velsu, što znači da je propustio Majami, Monte Karlo i Madrid. Siner je uvećao je prednost na prvom mestu svetske rang-liste, pošto je osvojio sve pomenute masterse, a u nedelju je trijumfovao u Madridu, pobedom protiv Aleksandera Zvereva sa 6:1, 6:2, posle 58 minuta. Tako je postao prvi igrač koji je osvojio pet uzastopnih trofeja na mastersima (prethodno