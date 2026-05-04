Britanija se pridružuje zajmu EU za Ukrajinu od 90 milijardi evra

Zajam od 90 milijardi evra trebalo bi da pokrije dve trećine troškova Ukrajine za naredne dve godine, veći deo tog iznosa namenjen je za vojne potrebe

LONDON – Velika Britanija će početi pregovore da se pridruži zajmu Evropske unije za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra, saopštila je danas britanska vlada. U saopštenju se navodi da se očekuje da će britanski premijer Kir Starmer u ponedeljak na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu reći da Britanija želi da sarađuje sa EU kako bi podržala Ukrajinu u dobijanju vitalne vojne opreme, preneo je Rojters. Ističe se da bi dodatno finansiranje takođe