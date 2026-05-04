Mančester Junajted pobedio Liverpul u derbiju Premijer lige

Kobi Majno je postigao pobedonosni gol

Mančester Junajted je danas pobedio Liverpul sa 3:2 u derbiju Premijer lige. Junajted je vodio sa 2:0 na prepunom Old Trafordu zahvaljujući golovima Mateuša Kunje u šestom minutu i ​​Bendžamina Sešeka u 14. minutu, ali je Liverpul izjednačio početkom drugog poluvremena preko Dominika Soboslaja u 47. minutu i ​​Kodija Gapa u 56. minutu. Međutim, Kobi Majno je postigao pobedonosni gol za Junajted u 77. minutu. Junajted je treći na tabeli sa 64 boda, dok je Liverpul