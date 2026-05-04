„Ali ako kijevski režim nije tome sklon, ubedićemo ga sprovođenjem i završetkom Specijalne vojne operacije (SVO)“– naglasio je portparol Kremlja

U svom poslednjem telefonskom razgovoru predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, izrazili su slične stavove o kijevskim vlastima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. „One (procene) su slične. Generalno, teško je zamisliti različite procene ponašanja kijevskog režima“, rekao je portparol. Komentarišući izjavu američkog predsednika o skorom postizanju sporazuma o Ukrajini, Peskov je napomenuo da je taj pojam rastegljiv. On je napomenuo da bi