Norveška i Ukrajina ulaze u strateško partnerstvo

Zelenski i norveški premijer Jonas Gar Store razgovarali o partnerstvu dve zemlje

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je sa norveškim premijerom Jonasom Garom Storeom u Jerevanu razgovarao o strateškom partnerstvu dve zemlje, a posebno o sporazumu o dronovima i jačanju protivvazdušne odbrane, preneli su ukrajinski mediji. „Zahvalio sam Norveškoj na svoj podršci našoj zemlji, a posebno na doprinosu programu PURL vrednom gotovo milijardu dolara. Rusija ne prestaje sa svojim udarima balističkih raketa, tako da je blagovremena