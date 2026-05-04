Smrtonosni virus hara na kruzeru, već odneo tri žrtve

Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, ali se retkim slučajevima može da se prenose i među ljudima

ŽENEVA – Tri osobe su preminule, a više njih je obolelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO). SZO je, piše Gardijan, navela da je potvrđen jedan slučaj infekcije hantavirusom, dok se još pet slučajeva smatra sumnjivim, pri čemu su od ukupno šest obolelih tri osobe preminule, a jedna se nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi. Među preminulima su supružnici