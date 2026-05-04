Švedska obalska straža presrela brod

Brod, nazvan Đin Hui, osumnjičen je da plovi pod lažnom zastavom

Švedske vlasti saopštile su danas da su presrele brod kod južnog grada Treleborga, za koji se sumnja da pripada takozvanoj fantomskoj ruskoj floti, kojom se zaobilaze sankcije. „Brod, nazvan Đin Hui, osumnjičen je da plovi pod lažnom zastavom”, navele su vlasti na društvenim mrežama i dodale da se brod nalazi na listama sankcija Evropske unije, Velike Britanije i Ukrajine. Švedska obalska straža je saopštila da je brod dužine 182 metra plovio pod sirijskom zastavom