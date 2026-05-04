Umesto nuklearne elektrane u Francuskoj pogon za reciklažu radioaktivnog metala

Očekuje se da će kompletan proces demontaže i sanacije lokacije trajati najmanje do 2041. godine

Vlada Francuske je naložila potpuno demontiranje zatvorene nuklearne elektrane „Fesenhajmˮ koja je na istoku zemlje. Pošto se nekoliko godina radilo na uklanjanju goriva od 2022. i pripremnim operacijama, sledi demontaža opreme, a potom sanacija te lokacije na kojoj je centrala radila do 2020. godine. Radovi su sada usmereni na uklanjanje glavnih komponenti, počevši od tri generatora pare reaktora Jedinice 1 i mesto za skladištenje goriva. Očekuje se da će