Zvezde pobedila Zlatibor za plasman na finalni turnir KLS

Finalni turnir će se održati u Nišu od 29. do 31. maja

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Zlatibor rezultatom 116:62 u „remek-delu“ četvrtfinala Superlige i plasirali se na finalni turnir KLS. Zvezda je u prvom meču slavila 112:73, a Zlatibor je odgovorio u Čajetini 94:89. Zbog tuče na tom meču, suspendovani Nikola Kalinić nije igrao večeras za Crvenu zvezdu. Džordan Nvora je postigao 26 poena, Ognjen Dobrić i Nikola Đurišić po 15, a Ebuka Izunda 14. Za goste, Stefan Savić i Mario Džermejn Lejsi postigli su po