Brod u Novom Sadu sam prešao 24 km i nasukao se: Dve nedelje niko ne reaguje

Prošlo je dve nedelje od kako je brod bez posade prešao 24 kilometra Dunavom, prošao ispod dva mosta i nasukao se bez da je iko u sistemu to primetio. Dve nedelje kasnije, stanje na terenu je isto.

"Tačnije, gore, jer sada znamo da sistem ne samo da ne reaguje, već ni ne pokušava da reaguje", navodi Udruženje profesiobnalnih lađara Srbije. Kažu da slučaj broda RBT 2 razotkriva suštinu problema. "Objekat se nalazi bez posade još od marta 2025. godine, četrnaest meseci na zvaničnom sidrištu Luke Novi Sad, bez nadzora, bez reakcije, bez sistema. To nije i ne može da bude propust. Kada su vezovi konačno popustili, brod je uradio ono što svaki objekat na reci