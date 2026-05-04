Pre 46 godina umro Josip Broz Tito

Neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito umro je 4. maja 1980. godine, a na čelu zemlje, od 1963. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, nalazio se punih 35 godina.

Tito je umro u Ljubljani, uoči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Danas, 46 godina kasnije, vremena njegove vladavine neretko se sećaju kao perioda mira, relativne stabilnosti i postepenog napretka za većinu. Na čelo Jugoslavije došao je pobedom u Drugom svetskom ratu, odnosno oslobođenjem Beograda oktobra 1944. uz presudnu pomoć Sovjeta, ali i zapadnih saveznika. Predvodio je pokret otpora u okupiranoj