Zvuk kiše može da ubrza klijanje semena

Istraživači sa Masačusetskog instituta tehnologije (MIT) utvrdili su da zvuk kiše može da podstakne brže klijanje semena.

Dvoje istraživača sa MIT-a postavilo je pitanje da li seme biljaka može da reaguje na zvučne talase iz okoline, posebno na zvuk padavina, i da li bi to moglo da utiče na brže klijanje. Profesor mašinstva i stručnjak za akustiku i senzore na MIT-u Nikolas Makris u razgovoru za Al Džaziru objašnjava da se ideja zasniva na ranijim naučnim dokazima da vibracije mogu da utiču na ponašanje semena. Prethodna istraživanja pokazala su da mehaničke vibracije, poput onih koje