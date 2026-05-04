Uroš Stevanović podneo ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije

Trener vaterpolista Radničkog iz Kragujevca naveo je u saopštenju da je podneo neopozivu ostavku i da je odluka “teška i neminovna”, ali da je to učinio kako bi zaštitio igrače. “Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije.

Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza”, naveo je Stevanović. Nekadašnji reprezentativac Slobodan Soro, koji je prošle sedmice izabran za novog predsednika Vaterpolo Saveza, rekao je da dok je on na funkciji, nijedan selektor reprezentacije neće moći istovremeno da radi u nekom klubu. “Poslednjih dana svi smo svedoci javnih nastupa novog predsednika VSS-a koji su potpuno u