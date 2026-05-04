Pojačane kontrole u Leskovcu: pijani vozači odmah isključeni iz saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu tokom prazničnih dana isključili su iz saobraćaja 13 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, dvojicu koji su odbili alkotestiranje, kao i trojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Najteži slučaj zabeležen je kod pedesettrogodišnjeg vozača „sitroena“ koji je upravljao vozilom sa čak 3,04 promila alkohola u organizmu. Policija je zaustavila i vozača skutera (63) sa 2,13 promila, vozača „forda“ (28) sa 2,00 promila, kao i vozače „audija“ (50) i traktora (60) sa 1,86 i 1,70 promila alkohola. Iz saobraćaja su isključeni i vozač „pola“ (37) sa 1,55 promila, vozač „renoa“ (60) sa 1,52, vozač „opela“ (34) sa 1,47 promila, kao i vozači bicikla (39) i