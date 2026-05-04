Dan kada je Jugoslavija stala – godišnjica smrti doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita

Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije – Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina.

Josip Broz Tito umro je u Ljubljani, uoči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Tito je u januaru primljen u bolnicu zbog problema sa cirkulacijom, a pre smrti mu je amputirana noga, na šta nije hteo da pristane dok god je bio svestan. Već od sredine februara, bio je u veštačkoj komi. Vest o Titovoj smrti Jugoslovenima je saopštio spiker Televizije Beograd Miodrag Zdravković. "Umro je drug Tito. To su večeras