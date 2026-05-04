Đoković slobodan u prvom kolu Rima, Međedović protiv Rojera

Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučoviča i kvalifikanta, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Italije.

Nakon što je propustio turnir u Madridu, na kom je trebalo da učestvuje, Novak Đoković se oporavio od povrede i pojaviće se pred rimskom publikom. Đoković se nalazi u istoj polovini žreba sa Aleksandrom Zverevim iz Nemačke, Italijanom Lorencom Muzetijem, Norvežaninom Kasperom Rudom i Australijancem Aleksom de Minorom. To znači da bi sa prvim teniserom sveta Janikom Sinerom mogao da se sastane tek u finalu. U glavnom žrebu mastersa u Rimu igraće još dvojica srpskih