Iran tvrdi da je pogodio američki ratni brod kod Ormuza; Centralna komanda SAD demantuje

Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim Američkim Državama da njihova mornarica ne ulazi u Ormuski moreuz, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u taj strateški prolaz. Centralna komanda SAD demantuje da je do napada došlo.

16:42 U Libanu od početka sukoba stradalo najmanje 2.696 osoba Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka izraelskih napada 2. marta u Libanu poginulo najmanje 2.696 osoba, a da je ranjeno najmanje 8.264 ljudi, prenosi Al Džazira. (Al Jazeera) 15:02 CENTCOM: Dva broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski moreuz Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da su dva trgovačka broda pod američkom