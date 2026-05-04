Kraj petogodišnje saradnje - Orlando smenio trenera posle eliminacije iz plej-ofa

Džamal Mozli nije više trener košarkaša Orlanda, saopštili su čelnici NBA franšize sa Floride.

Samo dan nakon ubedljivog poraza od Detroita u odlučujućoj sedmoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije, Džamal Mozli je smenjen sa mesta glavnog trenera Orlando medžika. "Zahvalni smo Džamalu na svemu što je učinio za Orlando medžik. Cenimo njegovo vođstvo i pozitivan doprinos koji je dao kao glavni trener. Iako je ovo bila teška odluka, smatramo da je vreme za novi glas i svežu perspektivu. Želimo Džamalu i njegovoj porodici sve najbolje", istakao je