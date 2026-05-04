Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju – tri godine od masovnog ubistva

U selima kod Mladenovca i Smedereva, na današnji dan pre tri godine, stradalo je devetoro i ranjeno dvanaestoro mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja Nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji.

Izveštaj Ane Pendić Stanković Pomen u Malom Orašju kod spomen-kompleksa Ravni gaj Na Ravnom gaju vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani, politički zvaničnici, kao i roditelji dece koja su 3. maja pre tri godine ubijena u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu. Nakon polaganja venaca, počeo je program sećanja na žrtve masovnog ubistva. Prikazan je video-snimak sa fotografijama mladih koji su stradali u masovnom ubistvu, a