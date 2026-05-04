Stevanović podneo ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju, samo nekoliko meseci nakon osvajanja Evropskog prvenstva.

Stevanović je svoju odluku doneo četiri dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije. Srpski stručnjak se oglasio saopštenjem u kom je obrazložio svoje povlačenje iz nacionalnog tima, a koje je povezano sa Sorovim dolaskom u savez. "Poštovani, Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna. Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i