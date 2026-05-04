Tramp: SAD uništile sedam iranskih čamaca u Ormuzu; UAE tvrde da su presreli tri drona koje je lansirao Iran

Ujedinjeni Arapski Emirati presreli su tri drona lansirana iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda. Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su snage Sjedinjenih Američkih Država uništile "sedam malih iranskih čamaca" nakon što je Teheran, kako j naveo, gađao više plovila u Ormuskom moreuzu.

22:29 Ministarstvo odbrane Crne Gore: Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da nema informaciju o tome da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršlku Sjedinjenim Američkim Državama za eventualni rat protiv Irana. U odgovoru na upit RTCG iz Ministarstva su naglasili da bi evenutalno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i da bi