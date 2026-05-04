Tri godine od masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju

RTS pre 3 sata
Tri godine od masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju

U selima kod Mladenovca i Smedereva, na današnji dan pre tri godine, stradalo je devetoro i ranjeno 12-oro mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su održani u Duboni i Malom Orašju.

Nemanja Ilić iz Malog Orašja iz pucnjave 4. Maja izašao je kao preživeli. Upucan je direktno i rikošetima u butnu kost, karlicu, levo rame i ruku, desni list noge. Danas je na memorijalnoj utakmici između Ravnog gaja i Smedereva izveo početni udarac i mašta o danu kada će ponovo igrati. "S obzirom da sam ja neko ko je dugo igrao fudbal, osećaj je neverovatan, jer posle toliko ležanja na krevetu, nemogućnosti da ustanem, stvarno je fantastično”, kaže Nemanja Ilić,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ubici potvrđena kazna od 20 godina zatvora

Ubici potvrđena kazna od 20 godina zatvora

Politika pre 3 minuta
Nedelja sećanja i zajedništva u OŠ „Dušan Jerković“ (foto,video)

Nedelja sećanja i zajedništva u OŠ „Dušan Jerković“ (foto,video)

Užice oglasna tabla pre 1 sat
Treći memorijalni turnir u Malom Orašju: "Deca su živela za ovaj klub, volela fudbal"

Treći memorijalni turnir u Malom Orašju: "Deca su živela za ovaj klub, volela fudbal"

N1 Info pre 2 sata
Delegacija FSS odala počast žrtvama tragedije u Malom Orašju

Delegacija FSS odala počast žrtvama tragedije u Malom Orašju

RTV pre 2 sata
FSS odao počast nevinim žrtvama: Memorijalni turnir u Malom Orašju – zajedništvo i trajno pamćenje

FSS odao počast nevinim žrtvama: Memorijalni turnir u Malom Orašju – zajedništvo i trajno pamćenje

Dnevnik pre 2 sata
Kad se srpski fudbal pretvori u suzu (foto)

Kad se srpski fudbal pretvori u suzu (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Upravo na Blic TV! Tri godine prošle, 4. maj 2023. Nikada potresne ispovesti roditelja ubijene dece iz Dubone i Malog Orašja

Upravo na Blic TV! Tri godine prošle, 4. maj 2023. Nikada potresne ispovesti roditelja ubijene dece iz Dubone i Malog Orašja

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSmederevoMladenovac

Društvo, najnovije vesti »

Iznenađujuće otkriće naučnika: Mozak može da „sanja“ i dok ste potpuno budni

Iznenađujuće otkriće naučnika: Mozak može da „sanja“ i dok ste potpuno budni

Danas pre 8 minuta
Bravo: Režim koji je odgovoran za nadstrešnicu nije nadležan za spomenik poginulima

Bravo: Režim koji je odgovoran za nadstrešnicu nije nadležan za spomenik poginulima

Danas pre 3 minuta
Već ga prijavljivao: Penzionisani pripadnik BIA uputio komentar preteće sadržine bivšem inspektoru SBPOK-a Predragu Simonoviću…

Već ga prijavljivao: Penzionisani pripadnik BIA uputio komentar preteće sadržine bivšem inspektoru SBPOK-a Predragu Simonoviću

Danas pre 1 sat
N1 povodom kampanje targetiranja Žakline Tatalović: Ozbiljno shvatamo ponašanje koje ugrožava dobrobit novinara

N1 povodom kampanje targetiranja Žakline Tatalović: Ozbiljno shvatamo ponašanje koje ugrožava dobrobit novinara

Danas pre 28 minuta
Drugi sastanak Radne grupe za usklađivanje Mrdićevih zakona sa preporukama Venecijanske komisije

Drugi sastanak Radne grupe za usklađivanje Mrdićevih zakona sa preporukama Venecijanske komisije

Danas pre 1 sat