Tri godine od masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju

U selima kod Mladenovca i Smedereva, na današnji dan pre tri godine, stradalo je devetoro i ranjeno 12-oro mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su održani u Duboni i Malom Orašju.

Nemanja Ilić iz Malog Orašja iz pucnjave 4. Maja izašao je kao preživeli. Upucan je direktno i rikošetima u butnu kost, karlicu, levo rame i ruku, desni list noge. Danas je na memorijalnoj utakmici između Ravnog gaja i Smedereva izveo početni udarac i mašta o danu kada će ponovo igrati. "S obzirom da sam ja neko ko je dugo igrao fudbal, osećaj je neverovatan, jer posle toliko ležanja na krevetu, nemogućnosti da ustanem, stvarno je fantastično”, kaže Nemanja Ilić,