Delegacija FSS odala počast žrtvama tragedije u Malom Orašju

BEOGRAD - Delegacija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) predvođena generalnim sekretarom Brankom Radujkom i potpredsednicom Sandrom Sremčević položila je danas cveće i zapalila sveće u Malom Orašju u znak sećanja na žrtve tragedije koja se dogodila pre tri godine.

"U selu Malo Orašje obeležen je Dan sećanja na nevino stradale u tragičnim događajima koji su 2023. godine zauvek promenili Srbiju. U tišini, dostojanstvu i dubokoj emociji, porodice, prijatelji, meštani i brojni predstavnici fudbalske i društvene zajednice okupili su se da odaju počast mladim životima koji su prerano ugašeni", saopštio je FSS. Sremčević je rekla da su tragedije u Malom Orašju, Duboni i Ribnikaru potresle Srbiju. "Teško je pronaći reči u ovakvim