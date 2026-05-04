Memorijalni turnir "Živite" održava se danas na stadionu Ravni Gaj u Malom Orašju

MALO ORAŠJE - Tradicionalni memorijalni turnir "Živite" održaće se danas na stadionu Ravni Gaj u Malom Orašju u čast tragično nastradalih devet osoba u masakru u Malom Orašju i Duboni koji je izveden 4. maja 2023. godine.

Kako su saopštili organizatori, program sećanja počinje u 11 časova, dok utakmice počinju u 12 časova. "Ovaj događaj okuplja lokalnu zajednicu, prijatelje, brojne fudbalske legende, kao i goste iz sveta sporta i kulture, kako bi sportom, zajedništvom i pozitivnim duhom odali počast onima kojih više nema, a koji zauvek žive u našim srcima", navodi se u saopštenju organizatora. Turnir zajedno organizuju roditelji stradalih, Fudbalski klub Ravni Gaj i Fondacija