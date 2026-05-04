Mesarović i Vučević položili vence u Malom Orašju povodom godišnjice masovnog ubistva

DUBONA - Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević položili su vence i zapalili sveće na Ravnom Gaju u Malom Orašju, gde je Uroš Blažić na današnji dan 2023. godine ubio šestoro mladih.

Na mestu masakra služen je parastos. Na Ravnom gaju vence i cveće polažu i članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani, kao i roditelji dece koja su 3. maja iste godine ubijena u O.Š "Vladislav Ribnikar" u Beogradu. Vence su na mestu stradanja šestoro mladih položili i predstavnici dva najveća fudbalska kluba u Srbiji - Svetozar Mijailović i Vladimir Petrović Pižon u ime Crvene zvezde i Predrag Mijatović u ime Partizana, dok je venac u ime Fudbalskog