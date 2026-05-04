Navršavaju se 3 godine od masovnog ubistva u Mladenovcu, Blažićima maksimalne kazne

BEOGRAD - Navršavaju se tri godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona, kod Mladenovca Uroš Blažić iz automatske puške ubio devet i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina.

Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Višeg suda u Smederevu i Uroša i njegovog oca Radišu Blažića osudio na maksimalne kazne zatvora od po 20 godina. S obzirom na to da Uroš Blažić u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, prema Krivičnom zakoniku, on kao mlađi punoletnik nije mogao da bude osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Viši sud u Smederevu ga je 12. decembra 2024. godine osudio za krivična dela teško ubistvo,