Održan drugi sastanak Radne grupe za izmenu pravosudnih zakona, predsedavao Vujić

BEOGRAD - Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije održala je danas drugi sastanak kojim je predsedavao ministar pravde Nenad Vujić.

U nastavku rada članovi Radne grupe razmatrali su moguća rešenja u skladu sa Ustavom, zakonima i standardima Venecijanske komisije, a u cilju podizanja efikasnosti domaćeg pravosuđa, saopštilo je Ministarstvo pravde. Sledeći sastanak Radne grupe održaće se sutra u prostorijama Ministarstva pravde. Takođe, Ministarstvo pravde u sredu, 6. maja, od 11 časova u Domu Narodne skupštine Srbije i u četvrtak, 7. maja, u zgradi u ulici Kralja Milana od 15 časova organizuje