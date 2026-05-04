Policija tokom praznika otkrila skoro 25.000 prekršaja u saobraćaju

BEOGRAD - Saobraćajna policija tokom praznika je na teritoriji cele Srbije kontrolisala 42.251 vozilo i otkrila 24.359 prekršaja od kojih je više od 16.000 sankcionisano zbog prekoračenja brzine, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kontrola je sprovedena tokom pete centralne akcije pojačane kontrole, od 30. aprila do 3. maja kada je najveći broj vozača, više od trećine - 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Iz saobraćaje je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola isključeno 1.239 vozača, dok ih je 35 zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U saopštenju se