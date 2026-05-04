U Novom Sadu predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice

NOVI SAD - U Novom Sadu danas je predstavljeno idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici. Od 8 radova koji su pristigli na javni konkurs odabrano je delo akademskog umetnika Gorana Čpajaka i inženjera arhitekture Zorana Tucića.

Pobedničko rešenje svojom jednostavnom formom, simboličkim jezikom predstavlja jačinu i veličinu tragedije, odajući počast stradalima i istovremeno deluje kao opomena, navodi se u obrazloženju komisije. Sam autor kaže da je u izradi išao na emotivni pristup bez velike atrakcije. "Ja sam išao baš na slučaj, težinu, tišinu i pomen na ljude koji su tu nastradali, a isto tako opominjanje svih ostalih da se takve stvari gledaju da se u maksimalnoj meri izbegnu i da se