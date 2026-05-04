Aikgroup potpisala ugovor o kupovini hrvatske Podravske banke

Kompanija Aik grupa (Aikgroup) u vlasništvu Aleksandra Kostića, u okviru koje posluje i Aikbank, potpisala je danas ugovore o kupoprodaji akcija sa ciljem preuzimanja 613.567 akcija Podravske banke u Hrvatskoj.

Te akcije, kako je saopšteno predstavljaju približno 91,75 odsto osnovnog kapitala Podravske banke i to će biti prva akvizicija biti prva investicija Aikgroup na hrvatskom tržištu. „Dogovorena cena po akciji iznosi 68,7851 evra. Zatvaranje procesa kupovine akcija (koje se očekuje u narednim mesecima) podleže pribavljanju svih neophodnih regulatornih odobrenja od strane Hrvatske narodne banke, Evropske centralne banke, nadležnog organa u skladu sa hrvatskim Zakonom