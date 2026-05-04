Nije lak: Novak Đoković saznao žreb za masters u Rimu

Obavljeno je žrebanje za masters u Rimu, koji se od od petog do 17. maja održava na “Foro Italiku”.

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, suočiće se sa prilično teškim protivnicima. Evo ko će biti (potencijalni) rivali 38-godišnjem Srbinu: Prva runda: Đoković je slobodan Druga runda: Marton Fučović/kvalifikant Treća runda: Igo Amber/Fabijan Marošan/Vit Kopriva Četvrta runda: Karen Hačanov/Artur Rinderkneš Četvrfinale: Lorenco Muzeti/Kasper Rud/Jirži Lehečka Polufinale: Aleksander Zverev/Rafael Hodar/Aleks De Minor Finale: Janik Siner/Žoao Fonseka/Danil