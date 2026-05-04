Rajaković nije uspeo, kompletirana polufinala NBA!

Na kraju, favorit ide u polufinale. Sjajna borba Kanađana, odveli su seriju u sedmi meč, ali je odlučio domaći teren. Ohajo je bio nepromostiva prepreka za Reptorse, noćas je Klivlend dobio 114:102 i otišao u polufinale protiv Pistonsa koji su nešto ranije, u matine terninu kompletirali preokret protiv Orlanda. Ključ za Kavse noćas je bio Džaret Alen. Centar domaćina je izjednačio record plej-of karijere, 22 poena, uhvatio je čak 19 lopti, Rajaković za njega nije