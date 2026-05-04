UŽIVO Iran ispalio rakete upozorenja ka američkim brodovima, Tramp preti da će ga zbrisati sa Zemlje

Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog moreuza. Tramp zapretio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska saopštila da je uništila šest malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova.

SAD pokreću operaciju „Sloboda“ – bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza. Nakon upozorenja iranskih snaga Americi da njihova mornarica ne ulazi u moreuz, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski moreuz. Centralna komanda SAD demantovala da je brod pogođen.