UŽIVO Teheran poručio: Ormuskim moreuzom neće upravljati Trampove zablude

SAD pokreću operaciju "Sloboda" – bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza. Centralna komanda saopštila koje će snage biti angažovane u okviru te operacije. Teheran upozorava da će se svako mešanje SAD u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja i da Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude.

Sjedinjene Američke Države odbile su predlog Irana o okončanju rata u tri faze, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.