Eskalirao haos na luksuznom kruzeru! Broj zaraženih raste, kao i strah: "Ne dozvoljavaju nam da se iskrcamo"
Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs/ Daily Mail
"Više informacija kad budu dostupne"
Putnici na kruzeru su zarobljeni na moru nakon što su tri osobe preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja virusa koji prenose pacovi. Svetska zdravstvena organizacija ( SZO) potvrdila je šest sumnjivih slučajeva infekcije hantavirusom na brodu MV Hondius, koji je putovao od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih Ostrva u Africi. Prvi je preminuo 70-godišnji putnik, a zatim njegova 69-godišnja supruga. Oboje su državljani Holandije.