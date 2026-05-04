Eskalirao haos na luksuznom kruzeru! Broj zaraženih raste, kao i strah: "Ne dozvoljavaju nam da se iskrcamo"

Putnici na kruzeru su zarobljeni na moru nakon što su tri osobe preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja virusa koji prenose pacovi. Svetska zdravstvena organizacija ( SZO) potvrdila je šest sumnjivih slučajeva infekcije hantavirusom na brodu MV Hondius, koji je putovao od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih Ostrva u Africi. Prvi je preminuo 70-godišnji putnik, a zatim njegova 69-godišnja supruga. Oboje su državljani Holandije.