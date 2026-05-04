Međedović i Kecmanović dobili protivnike u Rimu: Hamada čeka spektakl generacije, Miša izvukao toplo-hladno

Srbija će imati tri predstavnika u glavnom žrebu Mastersa u Rimu, a mogla bi kolonija da se poveća i na četiri ukoliko Dušan Lajović prođe kvaifikacije.

Novak Đoković se u glavni grad Italije vraća posle duže pauze, a svoje protivnike su dobili i Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Hamad se našao u prvoj polovini žreba gde je i Janik Siner, ali će na startu takmičenja igrati protiv Valentana Roajea iz Francuske, dok bi u drugoj rundi moglo da dođe do generacijskog sudara, jer bi mu protivnik bio Žoao Fonseka. U trećem kolu bi ga projektovano sačekao Feliks Ože Alijasim, dok bi dalje mogao da naiđe u osmini finala