"To je bilo neprihvatljivo"! Košarkaš Zvezde pobesneo zbog ovoga!

FOTO: Ata images/Bane T. Stojanovic Košarkaši Crvene zvezde deklasirali su Zlatibor u majstorici četvrtfinala Super lige Srbije, odigranoj u Pioniru. Izabranici Saše Obradovića slavili su sa 54 poena razlike (116:62) i opravdali epitet velikog favorita. Ostaje, ipak, činjenica da se tim sa Malog Kalemegdana teže od očekivanog plasirao dalje, a utiske je posle svega izneo bek Džordan Nvora koji je posebno apostrofirao poraz na Zlatiboru. FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA